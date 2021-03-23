Hayvan otlatan kadın boğa saldırısında can verdi!

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre arazide büyükbaş hayvan otlatan 53 yaşındaki Emine Yıldız, bir boğanın saldırısına uğradı.

BOYNUZ DARBELERİNE DAYANAMADI

Boğanın boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Yıldız'ı görenler 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldız'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaşanan feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.