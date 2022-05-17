Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi
Konuttaki fahiş fiyat artışları pazartesi günü Dolmabahçe’de masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.
TÜRKİYE 17.05.2022, 11:52 17.05.2022, 20:09
Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Nebati, “Çözüm alternatifleri üreterek yenilikçi uygulamalar geliştiren, iyi niyetli ve cesur girişimlerde bulunan kurumlarımızı sonuna kadar destekleyeceğimizin altını çizerek stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi ifade ettik” sözlerine yer verdi.
Toplantı çıkışı açıklama yapan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu, inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu belirtti.
"Erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük"
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