Hırsızın evinden cephane çıktı!
Ödemiş ilçesinde çok sayıda vatandaşın hırsızlık şikayetleri üzerine olayları gerçekleştirdiği tespit edilen hırsızlık şüphelisi yakalanırken, evinde birçok çalıntı malzeme ele geçirildi.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Narko Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda vatandaşın, evlerine hırsız girmesi sebebiyle şikayetçi olmaları üzerine çalışma başlattı.
BİRÇOK ÇALINTI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Vatandaşların ifadeleri ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ali B. olduğunu belirledi. Şüpheliyi teknik ve fiziki takibe alan ekiplerin, Ali B.’nin adresine düzenlediği operasyonda, elektronik eşyalar başta olmak üzere birçoğu çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi.
EVİNDEN ADETA CEPHANELİK ÇIKTI
Ayrıca yine polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde yapılan aramalarda 5 tabanca, 3 tüfek, silah ve tüfeklere ait fişekler ile çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.
ÇALINTI MALZEMELER KAMYONETE DOLDURULDU
Öte yandan polis ekipleri tarafından şüphelinin evinde ele geçirilen çalıntı malzemeler, bir kamyonetin kasasını doldurdu. Evinde çalıntı malzemeler ve silahlar ile yakalanan Ali B., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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