Hırsızlar, 80 bin liralık vurgun yaptı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir ampul atölyesine gelen 5 şüpheli, kapının kilidini kırarak içeri girdi.

İçeri giren hırsızlar, hazır hale getirilmiş olan 100 koli led ampulü 3 dakika içerisinde araca yükledi.

İş yerini talan eden ve iş yerine ait olan bilgisayarları alan hırsızlar, kayıplara karıştı.

Aracı dolduran hırsızların oturacak yer bulamadıkları ve sıkıştıkları dikkati çekerken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

"100 KOLİ AMPULÜ GÖTÜRDÜLER"

Yaşanan olay sonrası konuşan işletmeci Eyüp Yalçın, ”Dükkanımızı kapatıp evimize gittik. Depo kısmında müşterilerimiz için hazırladığımız ürünler vardı. Sabah saatlerine doğru bana bir telefon geldi. Dükkana hırsız girdiğini söylediler.

Geldiğimizde dükkanın kapı kilitlerinin tek tek kırıldığını gördük. İçeri giren hırsızlar 100 koli ampulü çalmışlar. Dükkana giren şahıslar çaldıkları ürünleri araca doldurarak götürmüşler.

Dakikalar içerisinde bizim tüm emeklerimizi çalıyorlar. İşletmemizde kamera da var ancak şahıslar yüzlerine maske çekmiş” diye konuştu.