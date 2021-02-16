Hulusi Akar ve Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Yaşanan kalleş katliamın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin konuya ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdiğini açıklamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Meclis'i bugün bilgilendireceklerini belirtmişti.

KILIÇDAROĞLU BİLGİLENDİRİLDİ

Akar ve Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmadan önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 50 dakika süren görüşmede iki bakan, Meclis'ten önce, Kemal Kılıçdaroğlu'na 13 vatandaşımızın Gara'da şehit edilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

AKŞENER'E DE BİLGİ VERİLDİ

Akar ve Soylu, Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından İyi Parti Genel Merkezi'ne geçti.

İki bakan burada da Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar Akşener'i de bilgilendirdi.