İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisinin ve ailesinin korona testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
TÜRKİYE 31.10.2020, 16:46 31.10.2020, 17:17
Dünya genelinde olduğu gibi koronavirüs salgınında Türkiye'de de vaka sayılarında artış sürüyor.
Ölümcül virüs, Türkiye'de hükümede de sıçradı.
BAKAN SOYLU'NUN TESTİ POZİTİ ÇIKTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
"ŞİMDİ DAHA İYİYİZ"
Pazartesi günü eşi ve kızı ile birlikte kendilerini iyi hissetmedikleri için tekraren test olduklarını ve üçünün de testlerinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evde tedavi altına alındıklarını ve doktor tavsiyesi ile bugün hastaneye kaldırıldıklarını söyleyen Soylu, "Şükürler olsun şimdi biraz daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.
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