İçişleri'nden sığınmacı kararı
İçişleri Bakanlığı, başka illerde kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderileceğini açıkladı. Karar 2 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
TÜRKİYE 01.09.2021, 20:48
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara'daki Suriyelilerle ilgili açıklama yaptı.
Başka ile kayıtlı olanlar kayıtlı oldukları ile gönderilecek
Açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Ankara Valiliği, Göç İdaresi, Jandarma ve Emniyet birimlerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre, Ankara'da bulunan ve başka ile kayıtlı Suriyeliler kayıtlı oldukları ile gönderilecek. Karar 2 Eylül itibarıyla uygulanacak.
Göç, uyuşturucu ve asayiş olaylarına kaynaklık eden metruk binalar ve bu binalarda kalan yabancıların tahliye işlemleri tamamlanacak ve söz konusu yabancılar kayıtlı oldukları illere gönderilecek.
Yabancılara ait vergi levhası olmayan işyerleri ile ilgili olarak gerekli mevzuat çerçevesinde her türlü yaptırım uygulanacak.
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