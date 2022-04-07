İftar vakti aile katliamı yapan zanlı yakalandı

5 Nisan Salı günü Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta yaşayan kardeşinin evine giden Ç.G. (54); kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay G.’ye (31) silahla kurşun yağdırdı.

Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada 3 kişi, hayatını kaybetti.

Ç.G.’nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer bir yeğeni B.G.’nin de balkona kaçarak saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi.

Katil bulundu, gözaltına alındı

Cinayetlerle ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayın ardından kaçan katil zanlısının yerini tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi, Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.