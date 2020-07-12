Iğdır ve Kars’ta etkili olan sağanak yağış sele dönüştü!

Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezrasında etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle oluşan selde ev ve ahırlarda hasar meydana gelirken, birkaç hayvan da telef oldu.

TÜRKİYE 12.07.2020, 17:21 12.07.2020, 18:56
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Iğdır'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezrasında etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle oluşan selde ev ve ahırlarda hasar meydana gelirken, birkaç hayvan da telef oldu.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, sağanağın yaşandığı mezraya gitti.

Köylülerle birlikte hasar oluşan yerleri ve selin geldiği bölgeyi gezen Sarıibrahim, AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

"Herhangi bir can kaybımız söz konusu değil"

Vali Sarıibrahim, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlimizin Tuzluca ilçesine bağlı Zaraphane mezramızda bir sel felaketi oldu. Dünden beri devam eden yağmur söz konusu. Köyün içindeki derelerin taşması sonucunda 2 çocuğumuzun kaybolduğu noktasında bilgiyle geldik ama çok şükür herhangi bir can kaybımız söz konusu değil." dedi.

Öte yandan Kars'ta dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören köylerde ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Selim ilçesine bağlı Başköy köyünde, sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Köydeki set duvarlarının çökmesiyle bazı evler kullanılamaz hale geldi, su kanalı da sel nedeniyle taşlarla doldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yürüttü.

Köyde incelemelerde bulunan Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun yaptığı açıklamada, köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başköy köyünün sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirten Altun, "Devletin her kademesi vatandaşımızın yanındadır. Bu kadar büyük bir selde can kaybının yaşanmaması sevindirici oldu. Yaklaşık 32 ev su altında kalarak hasar gördü. Vatandaşlar seli görerek önlem aldı ve çok şükür can kaybı yaşanmadı. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında. Her türlü sıkıntılarını gideriyoruz, yaralarını sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

#Iğdır #Kars #Sağanak Yağış
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