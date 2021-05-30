İki çocuk annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Kadına şiddet bitmek bilmiyor! Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, tartışma yaşadığı 2 çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayet sonrası kaçan şahıs, polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.
TÜRKİYE 30.05.2021, 11:59
Sabah saat 04.30 sıralarında Emirefendi Mahallesi Şehit Piyade Er Alahattin Koçak Sokak'ta edinilen bilgiye göre Faruk Y. (36) ve eşi Kamile Y. (33) arasında tartışma çıktı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çıkan tartışmada Faruk Y. 2 çocuk annesi eşi Kamile Y.'yi bıçakladı. Sesleri duyan komşuları polise ve 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan koca ise polis ekiplerince Alpaslan Mahallesi Çiftlik Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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