İki tacizciye meydan dayağı

İşten çıkan H.G. ve ablası H.G., akrabaları olan İ.G. ile buluşmak üzere saat 21.30 sıralarında İstanbul’un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi 2.Cebeci Caddesi'ndeki Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan otobüs durağı yakınlarında beklemeye başladı.

Bu sırada M.F ve A.Ş.E., iki kız kardeşin yanına yaklaşarak, iddiaya göre sözlü tacizde bulundu.

M.F ve A.Ş.E., kız kardeşlerin tepki göstermesine rağmen sözlü tacizlerine devam etti.

FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİLER

Bunun üzerine kız kardeşler otobüs durağında otobüs bekleyenlerden yardım istedi.

İki kardeşin yakın akrabaları da kendisini bekleyen kız kardeşlerin yanına gelince, ortalık birbirine girdi.

Olup biteni öğrenen akraba İ.G. ve çevredekiler, iki taciz şüphelisini feci şekilde dövmeye başladı. İ.G., yerde bulduğu bir sopayla iki kişiye vururken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

POLİS İKİ TACİZCİYİ GÖZALTINA ALDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, iki taciz şüphelisini kalabalığın arasından alarak gözaltına alındı.

Tacize uğradığı iddia edilen iki kız kardeş ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.