İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

TÜRKİYE 31.08.2021, 22:23
İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde yangın: Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlama seslerinin de geldiği yangın nedeniyle Oto Sanayi sitesindeki birçok araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yangına müdahalede güçlük çekiyor. 

Öte yandan çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırıyor.

#İstanbul #Yangın #AksuTV #AksuTVHaber
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