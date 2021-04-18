İlginç anlar! Polis baskın yapınca çarşafın altına gizlendi

Kahvehaneye baskın yapan polis, arama yaptı. Kahvehanenin çatı katına çıkan polisler, ceza yememek için yere oturan ve üzerine çarşaf örterek saklanmaya çalışan kişiyi ayaklarının açık kalması sonucu yakaladı. Şahsın ilginç saklanma yöntemi, polisleri güldürdü.

Ekipler, kahvehanede bulunan 18 kişiye koronavirüs kurallarına uymadıkları için ceza kesti.

İzmir'de de koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadığı belirlenen 208 kişiye para cezası verildi.

Jandarma ekipleri, Bornova ilçesindeki Yaka, Beşyol ve Naldöken mahallelerinde kumar oynandığı belirtilen 7 depo ile 2 sendika binasına baskın düzenledi.

Kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerine uymadıkları belirlenen 208 kişiye, 480 bin 523 lira para cezası kesildi.

Hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunduğu belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.