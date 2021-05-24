İnfaz edilmiş iki kadın cesedi bulundu!
Adana'da park halindeki şüpheli otomobilden bir kadın cesedi çıktı. Bölgeyi inceleyen ekipler aracın 100 metre gerisindeki boş arazide ise başından vurulmuş başka bir kadına cesedi daha buldu.
Kozan ilçesi Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde park halindeki otomobilin durumundan şüphelenen vatandaşlar jandarmaya bilgi verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLDE MERMİ İZLERİNE RASTLANDI
Ekipler yaptıkları incelemede, mermi izleri bulunan otomobilin içerisindeki başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan kadının öldüğünü belirledi. Bölgede inceleme yapan ekipler, otomobilin yaklaşık 100 metre gerisinde boş arazide başında ve vücudunda ateşli silah yarası olan başka bir kadın cansız bedeni daha buldu.
CANSIZ BEDENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemenin ardından cansız bedenler, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne, ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan araştırma sonucu otomobil içerisindeki cansız bedenin Tuğçe Duman'a (27), boş arazideki cansız bedenin de Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|İmsak
|03:29
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:49
|Yatsı
|21:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30