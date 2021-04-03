İntihar ettiği düşünülen Kaymakam dostlarından helallik istemiş
Sahil kenarında park halindeki otomobilinde cansız bedeni bulunan Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt'un makamından çıkarken personeliyle helalleştiği, şoförü ve korumasına da ''Hakkınızı helal edin'' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Trabzon'un Çaykara ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Aydın'ın Kuyucak ilçesinden önce Giresun'un Eynesil ilçesinde 4 yıl kaymakamlık yapan evli ve 3 çocuk babası Yılmaz Kurt, dün akşam saat 21.45 sıralarında Aydın'ın Çamlık Koyu'nda ölü olarak bulunmuştu.
DOSTLARINDAN HELALLİK İSTEMİŞ
Olay yerinde yapılan incelemede Kaymakam Kurt'un başından bir el ateşli silahla vurulması sonucu öldüğü belirlenmişti. İntihar ettiği şüphesi üzerinde durulan Kaymakam Kurt'un ölmeden önce Trabzon ve Giresun'un Eynesil ilçesindeki dostlarına saat 19.17'de cep telefonundan mesaj atıp helallik istediği ortaya çıktı.
MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI
Kurt'un mesajında "Haklarınızı helal edersiniz inşallah" ifadelerini kullandığı ve mesajı görenlerin ilk planda bu mesaja bir anlam veremedikleri ancak ölüm haberini duyduktan sonra büyük üzüntü yaşadıkları öğrenildi.
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