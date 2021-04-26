İş görüşmesine gitti tecavüze uğradı, sessiz kalmayın!

Pandemi nedeniyle atölyesini açamayan tiyatro oyuncusu kadın, kendisine sekreterlik teklifinde bulunan bir emlakçıyla görüşmeye gitti. Genç kadın önce öldürülmekle tehdit edildi, ardından tecavüze uğradı. O anları anlatan kadın, "Son anda kapının kilitli olmadığını fark ettim, can havliyle çıkıp yandaki kafeden polisi aradım. Hiçbir kadın susmasın" ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE 26.04.2021, 11:54
İş görüşmesine gitti tecavüze uğradı, sessiz kalmayın!

İstanbul'da gerçekleşen olayda, daha önce cinsel saldırı olaylarına dikkat çekmek amacıyla sokak performansları sergileyen tiyatro oyuncusu A.Ç. (24), pandemiden dolayı atölyesini açamadığı için iş aramaya başladı. Sosyal medyadaki bir gruba iş aradığını yazan A.Ç. ile kendisini emlakçı olarak tanıtan E.T., irtibata geçip, "Ofisimde telefonlara bakacak birine ihtiyacım var" dedi.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

A.Ç. de E.T. ile görüşmek üzere 12 Nisan günü, Sancaktepe'ye gitti. İkili, kaymakamlık binası önünde buluşup, E.T.'nin iş yerine gitti. Yine iddiasına göre A.Ç, kendisini öldürmekle tehdit eden E.T.'nin cinsel saldırısına uğradı.

KAÇARAK BİR KAFEYE SIĞINDI

Fırsatını bulur bulmaz kaçıp, bir kafeye sığınan A.Ç., yardım istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen E.T.'yi, gözaltına aldı. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAPININ KİLİTLİ OLMADIĞINI SON ANDA FARK ETTİ

Üniversitede eğitimini aldığı tiyatroya 7 yaşında başlayan A.Ç., yaşadıklarını anlattı. A.Ç., "Bana kutulama ve paketleme gibi iş ilanları geldi. Daha sonra 'Bir emlak ofisinde sekreterlik yapabilir misin?' diye mesaj aldım. Yol, yemek giderleri karşılanacak, SGK primi yatırılacak denildi. Sancaktepe'ye giderek yüz yüze görüşmeye karar verdim.12 Nisan'da görüşmeye gittim. Ancak öldürülmeye çalışıldım, tecavüze uğradım, alıkonulmak istendim. Son anda kapının kilitli olmadığını fark ettim. Kaçıp aynı sokakta bulunan kafeye koşarak, girdim. Biraz sakinleşince polise haber verdim. Darp için muayeneye götürüldüm. Oradan emniyete gittik. Delil niteliği taşıyacak bir eşyamı verdim. Daha sonra avukat arkadaşım, öldürmeye teşebbüsü ispatlayabilmek için adli tıpa gidip, iç kastaki ezikleri tespit ettirmem gerektiğini söyledi. Boğuşma ve arbededen dolayı omzum, kollarım, bacaklarım, boğazım dokunduğunuz zaman sızlıyordu. Ertesi gün, adli tıpa gittim. Bütün muayenelerimi yaptırdım. Vücudumun 10 yerinde darba bağlı kas ezilmeleri tespit edildi. Dişimden tırnaklarıma kadar örnek aldırdım. Psikiyatriste başvurdum." dedi.

PEK ÇOK SUÇTAN KAYDI VAR

Polisin, E.T ile buluştukları anlara ait güvenlik kamera görüntülerini bulduğunu söyleyen A.Ç., E.T.'nin hırsızlık, kasten yaralama, alıkoyma, hakaret, tehdit, yağma, nitelikli yağma, askeri hukuka muhalefet gibi suçlardan kaydı olduğunu ifade etti.

"İLK OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

A.Ç. konuyla ilgili "Ben o yerin emlak bürosu yerine sahte bir yer olduğunu bildiğimden bu yana orada başka neler olduğunu düşünüyorum. İlk olmadığımı düşünüyorum açıkçası. Kadınlar mutlaka haklarını talep etsinler, adli mercilere başvursunlar. Çünkü bunlar, delillerin yok olmaması şahsın hemen tutuklanması adına çok önemli. Tutuklanmayan insanların o insanlara sonradan gidip, şiddet uyguladığını, öldürdüğünü görüyoruz" dedi.

"MUTLAKA SESİNİZİ ÇIKARIN"

A.Ç., kadın ve çocuk istismarına dikkat çekmek için yıllarca sokak performansı sergilediğini, ancak kendisinin de aynı durumla karşı karşıya kaldığını bildirerek, "Mutlaka sesimizi çıkaracağız ve kanun yoluyla hak ettikleri cezayı almalarını sağlayabileceğimizi bu davayla göstereceğimizi umuyorum" diye konuştu.

PSİKOLOJİK DESTEK ALIYOR

A.Ç. psikiyatrist desteği aldığını ifade ederek, "Kötü hissedecek olan kesinlikle kadınlar değil. Korkacak ve üzülecek karşı taraf olsun. Kadınların korkacağı, suçlu hissedeceği bir şey yok. 'Niye ben ölüyorum?'; Bunu söyleyen beni fenalaşırken gören, anlayan bir kadın. Bu erkek-kadın meselesinden ziyade aileye kadar gider. Sonuçta bu suçlu çocukları bir anne ve baba yetiştiriyor. İki cinsiyetin ortak yarattığı bir şiddet söz konusu" dedi.

#Kadın #şiddet #cinsel #saldırı #tecavüz #İstanbul #Sancaktepe
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