İş için çağırdılar, kurşuna dizdiler!

İstanbul Başakşehir'de yaşayan Mehmet Karakol akrabaları tarafından, 2017 yılında düğünde yaşanan bir kavga sonrasında sürekli olarak tehditler almaya başladı.

Kavga sırasında şahıslar Mehmet Karakol'un, kendilerinin üzerine araba sürdüğünü iddia ederek, sürekli rahatsız etti.

İŞ İÇİN ÇAĞIRILDI

Aralarındaki husumetten dolayı kimliği öğrenilemeyen kişi, 2021'in Şubat ayında Mehmet Karakol’u arayarak fayans işi için sokağa çağırdı.

Bağcılar’d verilen adres giden Mehmet Karakol, daha önce yaşanan kavgadaki şahsı görünce geri geri yürümeye başladı.

BACAĞINA ATEŞ EDİLDİ

Bu sırada kimliği belirsiz şahıs, Mehmet Karakol’a yaklaşarak defalarca bacağına ateş etti.

Saldırının ardından kaçan şahıs, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından aranmaya başladı.

Sağlık ekipleri tarafından ise ilk müdahalesi yapılan Mehmet Karakol hastaneye kaldırılarak tedavi edildi.

"KAVGA SONRASINDA BANA KİN BESLEMİŞLER"

Yaşanan olaylarda silah ile vurulan Mehmet Karakol, “Beni vuran kişiler 2017 yılında benim amcamın çocukları ile husumetleri vardı ve benim amcamın çocukları ile bunlar teyze çocukları normalde büyükler araya girdiler. O arada konu kapandı. Yaklaşık 1 sene sonrasında ben dayımın düğününe gittim ve orada bir kavga yaşandı yine silahlı bir kavgaydı. O esnada yaşanan kavga sonrasında bana kin beslemişler ve arabayla onlara vurduğumu söylemişler ama öyle bir şey yok ben kimseye vurmadım."

"BENİM ÇOCUKLARIM VAR, DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

7 çocuk babasıyım kimseyle bir işim olmaz. Geçtiğimiz aylarda bana birileri ulaştı dediler ki; ‘fayans işimiz var 700 metre kadar yapar mısın? bende yapacağımı söyledim’ gittim. Sokağa girdiğimde bana silahla saldırdılar. Daha sonra yine beni tehdit ettiler yarıda bırakmayacağız vuracağız demişler benim çocuklarım var dışarıya çıkamıyorum bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Bana iftira atıyorlar araba ile bize vurdu diye ama hiç tanımıyorum alakam bile yok” şeklinde konuştu.