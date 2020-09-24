İstanbul'da deprem meydana geldi
İstanbul'da deprem meydana geldi. 10 saniye süren depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi. Kandilli 4,3 olarak belirlediği depremin büyüklüğünü AFAD ise 4,2 olarak bildirdi.
İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Silivri açıklarında meydana gelen depremin son dakika bilgisine göre 4,0 şiddetinde olduğu bildirildi. Deprem yerin 16.0km derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ DEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak belirledi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 24, 2020
MARMARA DENIZI https://t.co/CCxGlzFmhS
24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 12.9 km#Kandilli
AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI
AFAD yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. İstanbul'daki son depremin büyüklüğünü ise 4,2 olarak duyurdu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 16:38:31 TSİ
Enlem : 40.8268 N
Boylam : 28.0920 E
Derinlik : 6.83 km
Detay : https://t.co/l7YMsPRvRS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
|İmsak
|04:56
|Güneş
|06:17
|Öğle
|12:29
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Galatasaray
|2
|6
|3. Alanyaspor
|2
|6
|4. Göztepe
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Antalyaspor
|2
|4
|7. Hatayspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Sivasspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. Adanaspor
|3
|5
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. İstanbulspor
|2
|3
|10. Bandırmaspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Altay
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Man City
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. Newcastle
|2
|3
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0