İstanbul'da deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem meydana geldi. 10 saniye süren depremle ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan açıklamalar peş peşe geldi. Kandilli 4,3 olarak belirlediği depremin büyüklüğünü AFAD ise 4,2 olarak bildirdi.

TÜRKİYE 24.09.2020, 16:52
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İstanbul'da deprem meydana geldi

 İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi. 

Silivri açıklarında meydana gelen depremin son dakika bilgisine göre 4,0 şiddetinde olduğu bildirildi. Deprem yerin 16.0km derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak belirledi. 

AFAD'DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD yapılan son dakika açıklamasına göre deprem Marmaraereğlisi açıklarında meydana geldi. İstanbul'daki son depremin büyüklüğünü ise 4,2 olarak duyurdu.

#İstanbul #Deprem
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