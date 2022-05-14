banner86

banner85

İstanbul'da kaza: Anne öldü, baba ve çocuk yaralı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolunda seyahet etmekte olan otobüs şöför değiştirmek için durduğu esnada otomobil arkadan otobüse çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

TÜRKİYE 14.05.2022, 17:06
İstanbul'da kaza: Anne öldü, baba ve çocuk yaralı

İstanbul'da Tuzla ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkiinde Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde olan 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsü şoför değişimi için emniyet şeridinde durdu.

Otobüsün beklediği sırada 34 HH 8266 plakalı otomobil, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri, otomobilin yolcu koltuğunda bulunan Kader Kandemir isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Edinilen bilgiye göre, beklediği sırada  Otomobil sürücüsü Hasan Kandemir ve oğlu Hüseyin Kandemir ise ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise başka bir otobüse bindirildi.

"Şoför herhalde uyudu"

Otobüsteki yolculardan Yusuf Apay yaptığı açıklamada, "Şoförler arabadan indiler. 2-3 dakika geçti, arkadan çok şiddetli bir ses geldi. Şoför arkadaş herhalde uyudu. Fren izi yok. Muavin ile şoförler inmişlerdi. Arkadan çarptı. Araçta 3 kişi vardı. Kadını hala çıkarmaya çalışıyorlar.dedi.

"Araba çok süratliydi"

Otomobilin çarptığı otobüsün şoförü Ali Altun ise, "Arkamdan geldi. Uyumuş galiba. Ben öyle tahmin ediyorum. Fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Arkadaki arabada var. Biz şoför değiştirmek için durduk. Araba çok süratliydi. Ben aşağı indim tam binecektim arkadan vurdu. 3 kişilerdi.diye konuştu.

Kazayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

#İstanbul #Kaza #otomobil #Tuzla
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 14 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 68
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Keçiörengücü 35 48
11. Denizlispor 35 46
12. Gençlerbirliği 35 46
13. Adanaspor 35 45
14. Boluspor 35 45
15. Altınordu 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 39
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29