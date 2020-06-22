İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi hastalarının olduğu bölümde yangın meydana geldi. İstanbul Valiliği, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını bildirdi.
Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı.
Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti. Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİ: CAN KAYBI YOK
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:
"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30’da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."
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