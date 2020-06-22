İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde pandemi hastalarının olduğu bölümde yangın meydana geldi. İstanbul Valiliği, Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangının kontrol altına alındığını, herhangi bir yaralı ve can kaybı bulunmadığını bildirdi.

TÜRKİYE 22.06.2020, 22:37
10
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korkutan yangın

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi bölümünde yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı kapladı.

Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan hastaları tahliye etti. Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin camları kırarak duman tahliyesinde bulundu.

İSTANBUL VALİLİĞİ: CAN KAYBI YOK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde bugün saat 21.30’da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."

#İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi #Yangın #pandemi hastaları
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 22 Haziran 2020
İmsak 03:17
Güneş 05:05
Öğle 12:39
İkindi 16:32
Akşam 20:04
Yatsı 21:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 28 59
2. Trabzonspor 27 56
3. Sivasspor 28 53
4. Galatasaray 28 51
5. Beşiktaş 28 47
6. Alanyaspor 27 43
7. Fenerbahçe 28 43
8. Göztepe 28 37
9. Gaziantep FK 28 34
10. Antalyaspor 27 33
11. Kasımpaşa 28 32
12. Gençlerbirliği 28 31
13. Denizlispor 28 31
14. Malatyaspor 28 28
15. Çaykur Rizespor 27 28
16. Konyaspor 28 27
17. Kayserispor 28 25
18. Ankaragücü 28 24
Takımlar O P
1. Hatayspor 29 54
2. Erzurum BB 29 50
3. Adana Demirspor 29 48
4. Altay 29 46
5. Bursaspor 29 46
6. Akhisar Bld.Spor 29 45
7. Fatih Karagümrük 29 44
8. Ümraniye 29 41
9. Giresunspor 28 41
10. Keçiörengücü 29 38
11. Menemen Belediyespor 29 38
12. Balıkesirspor 29 35
13. İstanbulspor 28 34
14. Altınordu 29 32
15. Boluspor 29 26
16. Osmanlıspor 29 24
17. Adanaspor 29 20
18. Eskişehirspor 29 11
Takımlar O P
1. Liverpool 30 83
2. Man City 29 60
3. Leicester City 30 54
4. Chelsea 30 51
5. M. United 30 46
6. Wolverhampton 30 46
7. Sheffield United 30 44
8. Tottenham 30 42
9. Crystal Palace 30 42
10. Arsenal 30 40
11. Burnley 29 39
12. Everton 30 38
13. Newcastle 30 38
14. Southampton 30 37
15. Brighton 30 32
16. Watford 30 28
17. West Ham 30 27
18. Bournemouth 30 27
19. Aston Villa 30 26
20. Norwich City 30 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 65
2. Barcelona 30 65
3. Sevilla 31 53
4. Atletico Madrid 30 52
5. Getafe 30 48
6. Villarreal 31 48
7. Real Sociedad 30 47
8. Valencia 30 46
9. Athletic Bilbao 30 42
10. Granada 30 42
11. Levante 30 38
12. Osasuna 30 35
13. Deportivo Alaves 30 35
14. Real Betis 30 34
15. Real Valladolid 30 33
16. Celta de Vigo 30 30
17. Eibar 30 29
18. Mallorca 30 26
19. Leganés 30 24
20. Espanyol 30 24