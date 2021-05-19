İyilik yapmak isteyen kardeşini tüfekle öldürdü!
Ödünç arabayla kaza yapan Yasin K., masrafı karşılamayınca tehdit edildi. Kardeşinin 'Borcunu ben ödeyeceğim' lafını gururuna yediremeyen abi, tartışma sonrası av tüfeği ile kardeşini öldürdü.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Yasin K., geçen ay ismi açıklanmayan bir tanıdığından ödünç aldığı otomobille kaza yaptı. Otomobilde oluşan 12 bin TL'lik hasarı karşılayamayan Yasin K., bu kişiden ödeme yapmak için zaman istedi. Yasin K., söz konusu ödemeyi yapamayınca iddiaya göre, araç sahibi önce genci daha sonra ailesini telefonla arayıp tehdit etti.
TEKLİFİ GURURUNA YEDİREMEDİ
Durumu öğrenen Cumali K., 14 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında ağabeyi Yasin K.'ye "Borcunu ben ödeyeceğim. Sen burada kalma, git" dedi. Bu teklifi gururuna yediremeyen ağabey ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Tartışma ve arbede sırasında evdeki av tüfeği ateş aldı ve Cumali K. kanlar içerisinde yere yığıldı.
HASTANEDE ÖLDÜ
İhbar üzerine adrese gelen ambulansla Cumali K. Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali K., olaydan 2 gün sonra pazar günü yaşamını yitirdi. Polis tarafından gözaltına alınan Yasin K. ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını, kardeşini öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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