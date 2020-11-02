İzmir açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 02.11.2020, 23:28
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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