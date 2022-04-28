İzmir'de bir kişi, barınakta ölü bulundu
İzmir Buca'da hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu, kaldığı barınakta bacağından vurulmuş olarak ölü bulundu. Özsoylu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.
TÜRKİYE 28.04.2022, 19:40
Dün akşam İzmir'in Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ormanda meydana gelen olayda, küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Naim Özlüsoylu, kaldığı barınakta hareketsiz yatarken bulundu.
Hayatını kaybettiği belirlendi
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Özlüsoylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede, Özsoylu'nun bacağında birkaç saçma olduğu tespit edildi.
Bacağındaki saçmalara bağlı kan kaybı yaşamadığı anlaşılan Naim Özsoylu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek.
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