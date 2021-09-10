İzmir'de bir kuyumcu, uğradığı kezzaplı saldırı sonucu sol gözünü kaybetti
Tanımadığı kişinin kezzaplı saldırısına uğrayan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, sol gözünü kaybetti.
TÜRKİYE 10.09.2021, 21:08
İzmir'in Buca ilçesinde, iş yerinin önünde oturan 30 yıllık kuyumcu İsa Tatlı, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin kezzaplı saldırısına uğradı.
Şüpheli, bağırışlarının ardından olay yerinden kaçtı. Üzerindeki tişörtü çıkaran Tatlı, çevredeki esnaf tarafından hastaneye kaldırıldı. Uzun süren tedavisinin ardından vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan adam sol gözünü kaybetti.
SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Saldırının ardından polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelinin şapka ve maske taktığı, olay sonrası ara sokakta üzerini değiştirdiği ve kıyafetlerini çöpe attığı belirlendi.
Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma sürüyor.
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