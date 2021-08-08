İzmir'de korkunç ölüm!
21 yaşındaki Şenay Ay, İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşı Muhammet Sayın ile birlikte kaldığı suit otel odasında başından silahla vuruldu. Hastanede tedavi altına alınan genç kız yaşam savaşı verirken, 25 yaşındaki Sayın ekipler tarafından gözaltına alındı. Silahın kendisine ait olduğunu inkar etmeyen ancak kız arkadaşının vurulma sırasında yanında olmadığını söyleyen Sayın çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Korkunç olay geçtiğimiz günlerde İzmir Konak'ta bulunan bir otelde yaşandı. Şenay Ay adlı genç kız ile erkek arkadaşı Muhammet Sayın, biri erkek biri kadın iki arkadaşıyla otel odasında gece geç saatlere kadar sohbet edip eğlendiler. Arkadaşlarının otelden ayrılmasından bir süre sonra, Muhammet Sayın ve Şenay Ay'ın kaldıkları odadan bir el silah sesi geldi.
KIZ ARKADAŞINI KUCAĞINDA İNDİRDİ
Ardından Muhammet Sayın, kucağında kanlar içindeki kız arkadaşıyla resepsiyona inerek genç kızın kendisini vurduğunu ve hemen ambulans çağırılmasını istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şenay Ay acilen ameliyata alındı. Ancak hayati tehlikeyi henüz atlatamadı.
BANYODAYDIM DEDİ AMA TUTUKLANDI
Genç kız hastanede ölümle pençeleşirken, Muhammet Sayın ise polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet'teki ifadesinde Şenay Ay'ı kendisinin vurmadığını, o sırada banyoda olduğunu ve silah sesini duyarak dışarı çıktığında sevgilisini kanlar içinde bulduğunu söyledi. Genç kızın ve zanlı Muhammet Sayın'ın el svapları alınarak kriminal laboratuvara gönderildi. Sabah gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre ifadesinde silahın kendisine ait olduğunu ve hasımları yüzünden taşıdığını da söyleyen Sayın, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.
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