İzmir'de önce 4.1 sonra 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Kuşadası Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 19.05.2021, 14:52
Deprem İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedilirken yerin 16 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyururken şiddetini 4.3 olarak paylaştı.
Kandilli verilerine göre Kuşadası'nda saat 14:14 ve 14:18'de, 4.0 ile 4.1 büyüklüğünde olmak üzere iki deprem meydana geldi. Her iki depremin merkez üssünün de Kuşadası Körfezi olduğu belirlendi.
4.3 ŞİDDETİNDE GERÇEKLEŞTİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin merkez üssünü İzmir Menderes olarak duyurdu. AFAD'a göre depremin şiddeti ise 4.3 olarak gerçekleşti.
Deprem sonrası can veya mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
31°
açık
Namaz Vakti 19 Mayıs 2021
|İmsak
|03:34
|Güneş
|05:13
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:45
|Yatsı
|21:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Leicester City
|36
|66
|4. Chelsea
|36
|64
|5. Liverpool
|36
|63
|6. Tottenham
|36
|59
|7. West Ham
|36
|59
|8. Leeds United
|37
|56
|9. Everton
|36
|56
|10. Arsenal
|36
|55
|11. Aston Villa
|36
|49
|12. Wolverhampton
|36
|45
|13. Crystal Palace
|36
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Brighton
|37
|41
|16. Burnley
|36
|39
|17. Newcastle
|36
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|36
|26
|20. Sheffield United
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|37
|83
|2. Real Madrid
|37
|81
|3. Barcelona
|37
|76
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|37
|59
|6. Real Betis
|37
|58
|7. Villarreal
|37
|58
|8. Celta de Vigo
|37
|53
|9. Athletic Bilbao
|37
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Cádiz
|37
|43
|13. Valencia
|37
|42
|14. Levante
|37
|40
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Huesca
|37
|33
|18. Elche
|37
|33
|19. Real Valladolid
|37
|31
|20. Eibar
|37
|30
Günlük GazetelerTümü