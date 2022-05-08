İzmir'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 08.05.2022, 14:34
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda buluşan bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan U., yanında bulunan tabancayla Kemal Sönmez, Ahmet Çetin ile Feyyaz B'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kemal Sönmez ve Ahmet Çetin yaşamını yitirdi. Feyyaz B'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cihan U., ekipler tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yakalandı.
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