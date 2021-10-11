İzmir'de tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

25 yaşındaki İlkay Ayeş, İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesi 220 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanda oturan Sena Altan'ın (24) evine gitti.

Burada Sena Altan ile tartışmaya başlayan Ayeş, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı genç kadının vücuduna saplamaya başladı.

Altan'ı bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaralayan İlkay Ayeş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

İLK ÖNCE KENDİSİ ÖLDÜ

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren polis ekiplerinin yaptığı incelemede iki gencin yerde hareketsiz yattığı görülürken sağlık ekipleri, İlkay Ayeş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sena Altan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURULUYOR

Olayın yaşandığı bina ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Ekipleri incelemelerde bulundu.

İlkay Ayeş'in cansız bedeni de olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.