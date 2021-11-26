İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri, alışveriş yapmak için fırına girdi.

Bu esnada sokakta bağırmaya başlayan şahsın yanına giden polis ekipleri, vatandaşların rahatsız olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.

POLİSİ ÇAKIYLA YARALADI

Uyarının ardından öfkelenen M.G. isimli şüpheli, cebinde taşıdığı çakıyı çıkararak polis memuru Erol Yavuz Yiğit'e sapladı.

BACAĞINDAN VURULUP DURDURULDU

Saldırı ardından kaçmaya başlayan M.G., Yiğit'in ekip arkadaşı tarafından bacağından vurularak durduruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı polis memurunun, kaldırdığı hastanede tedavi altına alınıp, durumunun iyi olduğu bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis memuruna saldıran M.G.'nin üzerinden çok sayıda çakı çıktığı tespit edildi. Caddede gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarılan M.G.'nin polis memuruna saldırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.