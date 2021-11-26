İzmir'deki polis memuruna çakı ile saldırı kamerada
Bornova ilçesinde ses yaptığı gerekçesiyle ekipler tarafından uyarılan şahıs, polis memurunun sırtına çakı saplayarak kaçtı. Şüpheli, başka bir memur tarafından bacağından vurularak durduruldu.
İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri, alışveriş yapmak için fırına girdi.
Bu esnada sokakta bağırmaya başlayan şahsın yanına giden polis ekipleri, vatandaşların rahatsız olduğunu söyleyerek uyarıda bulundu.
POLİSİ ÇAKIYLA YARALADI
Uyarının ardından öfkelenen M.G. isimli şüpheli, cebinde taşıdığı çakıyı çıkararak polis memuru Erol Yavuz Yiğit'e sapladı.
BACAĞINDAN VURULUP DURDURULDU
Saldırı ardından kaçmaya başlayan M.G., Yiğit'in ekip arkadaşı tarafından bacağından vurularak durduruldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı polis memurunun, kaldırdığı hastanede tedavi altına alınıp, durumunun iyi olduğu bildirildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Polis memuruna saldıran M.G.'nin üzerinden çok sayıda çakı çıktığı tespit edildi. Caddede gürültü yaptığı gerekçesiyle uyarılan M.G.'nin polis memuruna saldırdığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|13
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|13
|21
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Beşiktaş
|13
|20
|10. Adana Demirspor
|13
|19
|11. Altay
|13
|16
|12. Kayserispor
|13
|16
|13. Antalyaspor
|13
|15
|14. Gaziantep FK
|13
|15
|15. Sivasspor
|13
|13
|16. Giresunspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|13
|9
|20. Rizespor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|13
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. Tuzlaspor
|12
|20
|7. Kocaelispor
|12
|20
|8. İstanbulspor
|12
|19
|9. Adanaspor
|13
|18
|10. Samsunspor
|12
|16
|11. Bursaspor
|12
|14
|12. Denizlispor
|12
|14
|13. Menemenspor
|12
|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
|16. Manisa FK
|13
|13
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Man City
|12
|26
|3. Liverpool
|12
|25
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|12
|20
|6. Wolverhampton
|12
|19
|7. Tottenham
|12
|19
|8. M. United
|12
|17
|9. Brighton
|12
|17
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Everton
|12
|15
|12. Leicester City
|12
|15
|13. Southampton
|12
|14
|14. Brentford
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|13
|16
|13. Mallorca
|14
|15
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
|7