İzmir Foça'da orman yangını çıktı

İzmir’in Foça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz sevk edildi.

TÜRKİYE 28.08.2021, 14:26
İzmir Foça'da orman yangını çıktı

Foça'ya bağlı Ilıpınar Mahallesi At Çiftliği mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Yangına bir uçak, 5 helikopter, 20 arazöz desteğinde çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Ekipler, ormanlık alandaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Çevre ilçelerden ekipler de yangın söndürme çalışmaları için Foça'ya yönlendirildi.

#İzmir #Yangın #Foça #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
31°
hafif yağmur
Namaz Vakti 28 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 3 7
2. Altay 2 6
3. Trabzonspor 2 6
4. Galatasaray 2 6
5. Fenerbahçe 2 6
6. Beşiktaş 2 4
7. Kasımpaşa 2 4
8. Karagümrük 2 4
9. Antalyaspor 3 4
10. Alanyaspor 2 3
11. Malatyaspor 2 3
12. Adana Demirspor 3 2
13. Hatayspor 2 1
14. Gaziantep FK 2 1
15. Göztepe 2 1
16. Kayserispor 2 1
17. Rizespor 3 1
18. Sivasspor 2 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 3 7
2. Ümraniye 2 6
3. Eyüpspor 2 6
4. Bandırmaspor 2 6
5. Manisa FK 2 6
6. Samsunspor 1 3
7. Menemenspor 2 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Erzurumspor 2 3
10. Adanaspor 2 2
11. Ankaragücü 2 2
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 2 1
14. Altınordu 2 1
15. Gençlerbirliği 2 1
16. Kocaelispor 2 1
17. İstanbulspor 2 0
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. West Ham 2 6
2. Chelsea 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Brighton 2 6
5. Tottenham 2 6
6. M. United 2 4
7. Everton 2 4
8. Brentford 2 4
9. Man City 2 3
10. Aston Villa 2 3
11. Watford 2 3
12. Leicester City 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Valencia 3 7
2. Mallorca 3 7
3. Sevilla 2 6
4. Atletico Madrid 2 6
5. Real Madrid 2 4
6. Barcelona 2 4
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Osasuna 2 2
14. Villarreal 2 2
15. Espanyol 3 2
16. Celta de Vigo 2 1
17. Elche 2 1
18. Getafe 2 0
19. Rayo Vallecano 2 0
20. Deportivo Alaves 3 0