İzmir’in taksici yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi’nde 35 T 7698 plakalı taksi ile Konak istikametine giden V.K., yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş’a (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karataş, ağır yaralandı.

Saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Karataş'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Polis ve olay yeri ekipleri de kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Karataş’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü V.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.