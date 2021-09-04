İzmir’in taksici yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki yaya, bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

TÜRKİYE 04.09.2021, 09:09 04.09.2021, 11:56
İzmir’in taksici yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı

İzmir’in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Yeşillik Caddesi’nde 35 T 7698 plakalı taksi ile Konak istikametine giden V.K., yolun karşısına geçmeye çalışan Asım Karataş’a (53) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Karataş, ağır yaralandı.

Saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Karataş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Karataş'ın ölüm haberini alarak kaza yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Polis ve olay yeri ekipleri de kazanın yaşandığı noktada incelemelerde bulundu. Karataş’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaza sonrası taksi sürücüsü V.K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#İzmir #Karabağlar #Yunus Emre #Yeşillik #taksici #Büyükşehir Belediyesi #Mezarlıklar #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 04 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0