Jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı
Bitlis'te arazide donmak üzere olan yaralı tilki, devriye görevi yapan jandarma ekiplerince kurtarıldı.
TÜRKİYE 16.01.2022, 14:39
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kavakdibi köyü kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı tilkiyi fark etti.
Tilkiyi bulunduğu yerden alarak ısınmasını sağlayan ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
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