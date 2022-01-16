Jandarma ekipleri donmak üzere olan yaralı tilkiyi kurtardı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yolalan Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kavakdibi köyü kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, donmak üzere olan yaralı tilkiyi fark etti.

Tilkiyi bulunduğu yerden alarak ısınmasını sağlayan ekipler, tedavi ve bakımının yapılması için Tatvan Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürdü.