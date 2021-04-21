Kabinede revizyon İki yeni bakanlık kuruldu ve üç isim görevden alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmî Gazete'de yayımlandı.
TÜRKİYE 21.04.2021, 01:26 21.04.2021, 01:53
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bölündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin getirilirken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yerine Mehmet Muş atandı.
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