Kaçak hafriyat dökümüne 270 bin lira ceza
Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü yaparken suçüstü yakalanan kamyon şoförüne 270 bin 378 lira ceza kesildi. Araç ise bağlanarak otoparka çekildi.
TÜRKİYE 10.02.2022, 14:40
Dün saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde devriye gezen Arnavtköy Belediyesi zabıta ekipleri ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, hafriyat kamyonunun yol kenarına döküm yaptığını fark etti.
Yol kenarına hafriyatını boşaltan kamyon şoförü suçüstü yakalandı.
Yakalanan kamyon şoförüne Kabahatlar Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında toplamda 270 bin 378 TL para cezası kesildi ve araç trafikten men edilerek çekildi.
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