Kahramanmaraş’ta hakemler ve gözlemciler yeni sezonu açtı

Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından organize edilen sezon açılış töreni Vali Saim Çotur Atletizm Sahasında gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni, TFFHGD Kahramanmaraş Başkanı Adem Şahan, İl hakem kurulu başkanı Şaban Nedirli ve diğer katılımcıların konuşmaları ile devam ederken Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi 7. Bölge

sorumlusu Kadir Tozlu, Kahramanmaraş hakemliğini daha üst seviyelere taşımak için çalıştıklarını söyledi. Konuşmacıların ardından Eski Hakemlere ve Hakemlikten Gözlemciliğe Geçen hocalara plaket takdim edildi.

“Sporun tavan birlikleri tam kadro yer aldı”

Açılış törenine Türkoğlu ilçe Belediye Başkanı Osman Okumuş, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi 7. Bölge sorumlusu Kadir Tozlu, 7. Bölge bölgesel kurul üyesi Mehmet Nevzat Adal, Kahramanmaraş Futbol il temsilcisi Ali Kazancı, Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri

Federasyonu başkanı Ekrem Karaoğlan ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Boz, Pazarcık Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Arguz, Pazarcık Gençlik Spor İlçe Müdürü Mustafa Dağlı, Türkiye Futbol antrenörleri derneği Kahramanmaraş şube başkanı Mesut Çanak,

Saha komiserleri Derneği Başkanı Fatih Dağ, Kahramanmaraş Sahada ilkyardımcılar derneği Tüm Hakem ve gözlemciler katıldı.

Kahramanmaraş’ta Faal olarak görev yapan hakem ve gözlemciler Akşam yemeği sonrasında bölgesel hakemliğe terfi eden Yahya Yenen'e, Bölgesel yardımcılığına terfi eden Halil İbrahim Şahan ve İsmail Çiriş'e kokartları takıldı.