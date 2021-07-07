Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'ndeki kahvehaneye, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada kahvede oturan Soner Aslan (46) bacağından, Edip Özşahin (60) ise ayağından vurularak yaralandı.

YANINDAKİLERE KAHKAHA ATARAK ANLATTI

Silahlı saldırgan ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ambulansı bekleyen yaralı Özşahin'in, olayı yanındakilere kahkaha atarak anlatması dikkat çekti. İhbarla gelen sağlık ekibi, Soner Aslan ile Edip Özşahin'i ambulansla hastaneye götürdü. Polis ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.