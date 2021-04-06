Kamyonet takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Van- Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesi yakınlarında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan, Erciş ilçesindeki Yıldırım kavşağında saat 12.15'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında ise 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.