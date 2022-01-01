Kandil'de 4 PKK'lı öldürüldü
MSB, Kandil'e düzenlenen hava harekatında 4 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
2 bin 700’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
Terörle mücadeleye güçlü, kararlı ve etkin bir biçimde devam ettiklerini ifade eden Erdoğan, 1542 mağara ve sığınağın ele geçirildiğini belirtti.
Erdoğan, "Yurt içindeki terörist sayısını 156’nın altına düşürdük. Son teröristi de etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kesintisiz şekilde sürdürdük. 2 bin 700’ün üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.
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