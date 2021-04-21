Karantinadaki polis vurulmuş halde bulundu
Korona test sonucu pozitif çıktığı için bir süredir evinde karantinada bulunan genç polis memuru, evinde beylik tabancasıyla vurulmuş halde ölü bulundu. Ekipler, genç polisin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yaparken geçici süreyle pandemi ekiplerine dahil edilen polis memuru Ozan Gökçe'nin (30) koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ozan Gökçe evinde karantinaya alındı.
CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR
Bir süredir evinde karantinada bulunan Gökçe'den bugün telefonla haber alamayan mesai arkadaşları durumu ilgili mercilere bildirdi. Bunun üzerine evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı. İçeri giren polis ekipleri beylik tabancasıyla kafasından vurulmuş halde Ozan Gökçe'nin cesediyle karşılaştı.
İNTİHAR ŞÜPHESİ
İntihar ettiği düşünülen Gökçe'nin cenazesi olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemede bulunmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Bekar ve evde yalnız yaşadığı öğrenilen genç polisin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Nevşehir'e gönderileceği bildirildi.
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