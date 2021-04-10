Karısına mesaj atan adamı kurbanlık gibi yatırıp bıçakladı!
Bursa'da 32 yaşındaki adam bir şahsın eşine uygunsuz mesajlar gönderdiğini öğrendi. Öfkeli koca, kafede buluştuğu tacizciyi defalarca bıçakladı. Olay anı anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.T.(32) M.B'nin (41) eşine uygunsuz mesajlar attı. Mesajları gören M.B., eşine S.T'nin kim olduğunu sordu. Genç kadın durumu eşi M.B.'ye anlattı. Kendisini rahatsız eden birinin olduğunu, uygunsuz mesajlar attığını dile getirdi. Rahatsız edildiğini söyleyen genç kadın, eşi M.B.'nin söylemesi üzerine telefondan S.T'ye buluşmak için mesaj attı.
KARŞISINDA RAHATSIZ ETTİĞİ KADININ KOCASINI BULDU
Kafeye gelen S.T., karşısında kadının kocasını görünce şoka girdi. Tartışan M.B. ve S.T., arasında arbede oluştu. Arbede sırasında M.B., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile eşini rahatsız ettiği gerekçesiyle S.T.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bıçaklama anı ise anbean amatör kameralara yansıdı.
KİMSE KAVGAYA MÜDAHALE ETMEDİ
Diğer yandan kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. M.B., ise daha sonra olay yerinden uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Yaralı adam Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
EVİNDE YAKALANDI
M.B., ise Nilüfer ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi'ndeki evinde suç aleti ile yakalandı. Polis merkezine götürülen M.B., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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