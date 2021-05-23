Karısını öldürüp halıya sardı, kepçeyle gömdü
Kadına şiddet bitmek bilmiyor! 3 gün önce Alanya'da kaybolan Aslı Öztürk'ün cinayete kurban gittiği öğrenildi. Genç kadının kayıp başvurusunu yapan eşi tarafından öldürüldüğü ve kepçe ile gömüldüğü ortaya çıktı.
TÜRKİYE 23.05.2021, 12:05 23.05.2021, 12:08
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi.
Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde oturan Aslı Öztürk'ten haber alamadığı gerekçesiyle eşi Mesut Öztürk (29), geçen perşembe günü saat 04.30 sıralarında jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte eşi Mesut Öztürk'ten şüphe duyarak soruşturmayı derinleştirdi.
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