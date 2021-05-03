Karısını taciz edip mesaj atan adamı kevgire çevirdi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 43 yaşındaki Cuma G. isimli şahıs; Y.K.’nin eşi B.K.'yi mesajla taciz etmeye başladı.

B.K, durumu eşine söylerken Y.K., Cuma G.'yi arayarak buluşmak istedi. B.K., buluşma yerine giden Cuma G. ve Y.K., tartışmaya başladı.

10 KEZ BIÇAKLADI

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken Y.K., yanında getirdiği bıçakla Cuma G.,’yi 10 yerinden bıçakladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı Cuma G.’yi ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan Y.K.’yi bulmak için çalışma başlattı.