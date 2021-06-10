Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü

Geçtiğimiz salı günü gece saatlerinde Akşemsettin Mahallesi'nde iddiaya göre, kapı komşusu olan iki aile arasında bir süredir anlaşmazlık vardı. Akşam saatlerinde taraflardan birinin eşi eve girdiği sırada atışma yaşandı.

SİLAHLA KAPILARINA DAYANDI

Bu duruma sinirlenen kadın, kocası geldiğinde durumu kocasına aktardı. Hakaret içeren sözleri duyan koca, sinirlenerek yatak odasında bulunan tabancasını alıp kavgalı olduğu komşusunun kapısına dayandı.

"EŞİME LAF ATANA KURŞUN ATARIM"

Komşusunun kapısını çalan öfkeli koca, kapıyı açan Gökhan K. ile kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesiyle yanında getirdiği silahı ateşleyen şahıs, "Benim eşime laf atana kurşun atarım" diyerek birkaç el ateş etti. Mermilerin hedefi olan Gökhan K. yere yığıldı. Silah seslerini duyan komşular kapıya çıktığında yaralı Gökhan K.'yı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Gökhan K. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, olaya karışan karşı komşuyu silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.