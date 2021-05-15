Katliam gibi kaza: 4 ölü, onlarca yaralı!
Ankara'nın Haymana ilçesinde bir traktörün römorkunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu olurken, 13 kişi Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Haymana ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Mangaldağı Şehitliği yakınlarında meydana geldi. Piknikten dönen ailelerin bulunduğu Hamza Tan yönetimindeki plakalı traktörün römorku devrildi.
ADETA CAN PAZARI YAŞANDI
Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi ters dönen traktörün altında kalırken, birçok kişi de metrelerce savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk ekibi sevk edildi. Bu arada kaza haberini öğrenen traktördekilerin yakınları da olay yerine geldi.
3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, devrilen römorkun altında kalanlar ise güçlükle çıkartıldı. Sağlık görevlileri römorkun altından çıkartılan İlknur Akyüz (16), Belinay Tan (9), Dilay Koyuncu (2) ve Necmiye Tan (70) hayatını kaybettiğini belirledi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü Hamza Tan ile birlikte yaralanan 18 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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