Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı

İstanbul Şile'deki Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi ise sağ salim kurtarılmıştı.

KAYIP ÜÇ KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Denizde kaybolan Bedirhan Menge, Ömer Hadi Can ve diğer bir kişiyi arama çalışmaları dünden itibaren ekiplerce devam ediyor.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sabah saat 07.00 sıralarında denizden bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

DENİZE GİRME YASAĞI UZATILDI

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklanmıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı. Bugün de Şile'deki tüm sahillerde denize girmek yasak olacak.