Kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı! Şile'de denize girme yasağı,1 gün daha uzatıldı
Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden biri kurtarılmış, birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Geriye kalan 3 kişi için arama çalışmaları yoğunlaştırılırken, sabah saatlerinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Yaşanan boğulma olaylarının ardından dün Şile'de denize girmek yasaklanmıştı. Rüzgar ve şiddetli fırtınanın etkisini sürdürdüğü Şile'de tüm sahilleri kapsayan denize girme yasağının bir gün daha uzatıldığı açıklandı.
İstanbul Şile'deki Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken bir kişi ise sağ salim kurtarılmıştı.
KAYIP ÜÇ KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Denizde kaybolan Bedirhan Menge, Ömer Hadi Can ve diğer bir kişiyi arama çalışmaları dünden itibaren ekiplerce devam ediyor.
BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Sabah saat 07.00 sıralarında denizden bir kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahsın cansız bedeni, ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
DENİZE GİRME YASAĞI UZATILDI
Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için denize girmek yasaklanmıştı. Kötü hava koşulları nedeniyle denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı. Bugün de Şile'deki tüm sahillerde denize girmek yasak olacak.
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