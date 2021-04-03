Kayınpederinin kapısında intihar etti

Olay, öğle saatlerinde Ordu'nun Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin B., boşanma aşamasındaki eşi S.B.'nin yanında kalan çocuğunu görmek için kayınpederinin evine gitti. Kapıyı çalan Şahin B., 'Çocuk uyuyor, göremezsin' cevabı üzerine sinirlendi.

KALBİNE ATEŞ ETTİ

Bir süre kapıda bekleyen Şahin B., çocuğunu göremeyince belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, kalbine ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya çıkan aile, Şahin B.'yi yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.