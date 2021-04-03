Kayınpederinin kapısında intihar etti
35 yaşındaki adam, boşanma aşamasındaki eşinin, çocuğunu kendisine göstermediğini iddia ederek kayınpederinin evine gitti. Ancak kapısını çaldığı kayınpederinden de olumsuz yanıt alan adam, kalbine tabanca ile ateş ederek intihar etti.
TÜRKİYE 03.04.2021, 18:56
Olay, öğle saatlerinde Ordu'nun Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin B., boşanma aşamasındaki eşi S.B.'nin yanında kalan çocuğunu görmek için kayınpederinin evine gitti. Kapıyı çalan Şahin B., 'Çocuk uyuyor, göremezsin' cevabı üzerine sinirlendi.
KALBİNE ATEŞ ETTİ
Bir süre kapıda bekleyen Şahin B., çocuğunu göremeyince belinde taşıdığı tabancayı çıkartarak, kalbine ateş etti. Silah sesi üzerine kapıya çıkan aile, Şahin B.'yi yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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