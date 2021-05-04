Kayıp otizmli çocuğu bulan Jandarma sevince boğuldu!
Burdur'da kaybolan 10 yaşındaki otizmli Kerim Can Güney, 46 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Küçük çocuğu bulan jandarma personelinin sevinç anları ise kameralara yansıdı.
TÜRKİYE 04.05.2021, 12:41 04.05.2021, 12:52
Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde yaşayan otizmli Kerim Can Güney iki gün önce ailesiyle birlikte ormanlık alandaki tarlalarına gitti.
TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU
Ailesi tarlada çalışırken 10 yaşındaki Kerim Can Güney gözden kayboldu. Çocuğu bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve AKUT ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları mutlu sonla bitti.
46 SAAT SONRA BULUNDU
Kerem Can Güney arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 kilometre mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu.
Güney olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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