Kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı

Milas-Bodrum karayolu Karakaya mevkisinde, bölgede meydana gelen tek taraflı trafik kazasının ardından hafif ticari aracın sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bölgede, ihbarla gelen polis ekiplerince duba koyulup, trafik kontrollü olarak sağlandı.

TIRIN SAVURDUĞU ARAÇ, POLİSE ÇARPTI

Hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından polis memuru Özgür Erikmen(40), dubaları yoldan kaldırdığı sırada, iddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 ADV 818 plakalı tır, önünde ilerleyen 48 ADN 386 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dubaları kaldırmaya çalışan polis memuru Özgürk Erikmen'e çarptı. Talihsiz polis memuru Erikmen, çarpmanın şiddetiyle savrularak TIR'ın altında kaldı.

YARALI POLİSİN DURUMU AĞIR

İhbar bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerince TIR'ın altından çıkarılan polis memuru Erikmen, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Erikmen, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erikmen, buradaki müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Erikmen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde incelemede bulunurken, iki sürücü de gözaltına alındı. Tır ve otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.