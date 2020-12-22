Kendilerini polis olarak tanıttılar gözaltına alındılar
İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtıp gasp yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.12.2020, 13:07
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta Pendik'te bir eve gidip kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra ikamette bulunan C.İ'nin FETÖ üyesi olduğunu ileri sürerek evinde arama yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, evde bulunan ziynet eşyası ve cep telefonunu alıp kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis ekipleri, eş zamanlı yaptığı operasyonun ardından 4'ü Ankara'da olmak üzere toplamda 18 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklanırken 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gözaltına alınanlardan birinin ailenin yardımcılığını yapan M.A. olduğu öğrenildi.
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