Kestirme yoldan gitmek isterken aracıyla çayın ortasında kaldı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir şahıs aracıyla kestirme yoldan gitmek için Zeytinli Çayı’ndan geçmeye çalışırken mahsur kaldı.
TÜRKİYE 04.12.2021, 22:40
Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 09 U 504 plakalı Renault marka araç yağmurun şiddetini artırmasıyla çayın ortasında kaldı. Araç içindekiler hemen itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alarma geçerek olay yerine intikal etti.
Araç içinde mahsur kalanları kurtardıktan sonra aracın ters dönmemesi için önlem aldı. Ardından ise bağlanan halatla aracı geri çekti. Kurtarılan araç sahibi ekiplere teşekkür etti.
Olayla ilgili araştırma sürüyor.
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